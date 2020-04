La previsione per il consiglio Ue (Di martedì 21 aprile 2020) Forse il coronavirus ha cambiato le abitudini del mondo, forse la pandemia ha stravolto molte certezze nel nostro pianeta, ma forse questa considerazione non vale affatto per l’Unione europea. Quest’ultima infatti, con molta probabilità, continuerà a fare ciò che ha sempre fatto in passato: ossia decidere di non decidere. E la sensazione è che nel prossimo consiglio Ue, che si terrà giovedì prossimo, non uscirà alcuna indicazione, alcun documento vincolante, in poche parole nulla di quella che in altre parti del mondo verrebbe assimilata ad una qualsivoglia decisione. E così, mentre il vecchio continente è alle prese con la pandemia e le economie appaiono, chi più e chi meno, bloccate per via dei vari lockdown applicati dai singoli governi, l’Ue ancora non sa che strada prendere. Si parlerà di ... Leggi su it.insideover "Siamo sull'orlo del baratro". Calenda dalla Gruber - previsione nerissima per l'Italia : cosa deve fare Conte

"Dimenticate le vacanze in estate" : la previsione dell'esperto sul Coronavirus

