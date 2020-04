La playlist per l’Earth Day 2020: 15 canzoni dedicate al pianeta (Di martedì 21 aprile 2020) Domani, 22 aprile, è l’Earth Day 2020, nello specifico è il 50esimo anniversario dell’Earth Day, ovvero la giornata in cui si celebra la Terra in tutte le sue manifestazioni. Come regalo abbiamo pensato di creare una playlist raggruppando tutte le canzoni che ci fanno capire ogni volta che le ascoltiamo quanto sia speciale il mondo in cui viviamo. Leggi su vanityfair Musica | Le 5 Playlist da Youtube per ritrovare la concentrazione

Musica | Le 5 Playlist da Youtube per ritrovare la concentrazione

Coronavirus - playlist per la quarantena : ecco i titoli da ascoltare (Di martedì 21 aprile 2020) Domani, 22 aprile, è l’Earth Day 2020, nello specifico è il 50esimo anniversario dell’Earth Day, ovvero la giornata in cui si celebra la Terra in tutte le sue manifestazioni. Come regalo abbiamo pensato di creare una playlist raggruppando tutte le canzoni che ci fanno capire ogni volta che le ascoltiamo quanto sia speciale il mondo in cui viviamo.

francescacheeks : Per tutti quei martedì che assomigliano ai lunedì, prendete e ascoltatene tutti, questa è la playlist perfetta per… - Nicsilvano : Non so voi, ma io senza musica non vivo, e in questo periodo è fondamentale più che mai. Ho fatto diverse #playlist… - timbusiness : RT @operazionerd: ????? ?????????????????????? ???@ssilvia13 dalle 14.30 con la prima lezione di #SocialMediaBranding. I posti per oggi sono esauriti ma… - SeguiUltimaVoce : Per migliorare il lavoro dei docenti, #Netflix ha deciso di offrire, a loro e agli studenti di tutto il mondo, i… - Sportequestri : Alla ricerca di un allenamento funzionale ????? da poter svolgere a casa, pensato su misura per gli atleti degli… -

Ultime Notizie dalla rete : playlist per La playlist per l'Earth Day 2020: 15 canzoni dedicate al pianeta Vanity Fair.it La Playlist giusta per avere la carica anche a casa: eccola qui

Ma qual è la playlist perfetta per la quarantena? Di certo ognuno ha le sue preferenze musicali, ma di base una playlist creata per restare in casa dovrebbe contenere canzoni diverse che siano adatte ...

Guardiani della Galassia: James Gunn svela la playlist definiva della saga

Gunn ha anche detto come alcune delle canzoni inutilizzate nella playlist possano essere usate per Vol. 3. Ad ogni modo, Awesome Mix è fantastico per coloro che sono alla ricerca di nuovi brani da ...

Ma qual è la playlist perfetta per la quarantena? Di certo ognuno ha le sue preferenze musicali, ma di base una playlist creata per restare in casa dovrebbe contenere canzoni diverse che siano adatte ...Gunn ha anche detto come alcune delle canzoni inutilizzate nella playlist possano essere usate per Vol. 3. Ad ogni modo, Awesome Mix è fantastico per coloro che sono alla ricerca di nuovi brani da ...