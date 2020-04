Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi: a che ora e dove vedere l’intervento alla Camera e al Senato (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi martedì 21 aprile 2020 Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta tv e streaming alla Camera e al Senato per un’informativa sull’emergenza Coronavirus in Italia. La notizia arriva direttamente dal Premier Conte che su Facebook scrive: “oggi pomeriggio sarò prima al Senato e poi alla Camera per un’informativa sull’emergenza Coronavirus”. Il Presidente del Consiglio si recherà al Senato della Repubblica alle ore 15 e la diretta sarà trasmessa in televisione su Rai 1 e in live streaming sul canale YouTube del Senato. Il secondo appuntamento odierno del Premier Conte è invece fissato per le ore 17.30 quando Giuseppe Conte si presenterà alla Camera dei Deputati dove terrà il suo discorso ai parlamentari, il secondo intervento sarà trasmesso ... Leggi su italiasera Giuseppe Conte in diretta oggi su Rai1 e Rai2 : a che ora e dove vederlo

Giuseppe Conte pronto ad illustrare il piano per la fase 2

