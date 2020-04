Coronavirus | Zaia | “App per i tracciamenti? Va resa obbligatoria Alternativa è stare

(Di martedì 21 aprile 2020) “L’alla app è mettersi sulla porta dell’ospedale e attendere che arrivino i contagiati. Non sto promuovendo la app, ma dico che l’è attendere che arrivino i nuovi contagi. E se è una scelta di sanità pubblica bisogna renderla, visto e considerato che i tecnici dicono che funziona solo se almeno il 60% della popolazione l’ha installata”. A ribadirlo è stato oggi il presidente della Regione Veneto, Luca, nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera. L'articolo: “App per i? Vasulla porta degli ospedali ad aspettare i contagiati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Veneto, il governatore Luca Zaia ha tenuto a ricordare invece che l'alternativa all'applicazione «è ...