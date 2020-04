Barbara d’Urso duramente attaccata da Yari Carrisi: la frase choc (Di martedì 21 aprile 2020) Barbara d’Urso duramente attaccata da Yari Carrisi Power: la frase choc sui social Che Barbara d’Urso non sia la conduttrice più amata dalla critica televisiva è un dato di fatto. La donna è stata proprio ultimamente al centro di numerose polemiche e vittima di una petizione che la voleva fuori dalla televisione. Non è dunque un momento facile per la bella napoletana che, in ultima istanza, è stata criticata da Yari Power, figlio di Al Bano e Romina Power, sul suo profilo Instagram: “La d’Urso deve morire” ha scritto il musicista in una story. Nelle immagine successive ha poi mostrato alcuni commenti ricevuti che supporterebbero ciò che ha scritto. Il motivo resta sconosciuto ma ha destato molto sconcerto tra i suoi seguaci, fan della conduttrice ma anche hater, dal momento in cui conosciamo il rapporto che ... Leggi su lanostratv Barbara D’Urso sulla morte della madre | L’aneddoto mai raccontato

Yari Carrisi contro Barbara D’Urso : «Deve morire»

- trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire'

