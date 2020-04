Arezzo | uccide la figlia di 4 anni a coltellate e poi tenta il suicidio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 aprile 2020) Dramma a Levane, nell’aretino, dove un uomo ha ucciso la propriadi 4ed ha ferito anche il fratellino di 10. Subito dopo l’uomo avrebbeto ilma è stato soccorso e fermato. Colpito anche il fratellino della piccola È accaduto a Levane, una frazione del comune di Bucine, in provincia di. Un uomo di 39avrebbe colpito con violenza ladi 4con un’arma da taglio, per poi aggredire anche il fratellino della piccola. Dopodiché, conscio del suo gesto, l’uomo si sarebbe gettato in un pozzo poco lontano. Non è morto e, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato salvato e portato all’ospedale di Santa Maria della Gruccia di Montevarchi. Ignote le motivazioni dell’aggressione Non si conoscono al momento né le condizioni del bambino ...