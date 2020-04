Violenza domestica, continuano i casi. Per alcuni un ordine di allontanamento è solo un pezzo di carta (Di lunedì 20 aprile 2020) Leggo su diversi quotidiani che “per la prima volta, grazie alla direttiva del Procuratore di Trento, Sandro Raimondi, è stato allontanato un marito violento da casa“. La direttiva era stata emanata dalla Procura di Trento, a marzo, per rispondere alle richieste di aiuto delle vittime di Violenza. Purtroppo la convivenza forzata tra le mura di casa, imposta dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di arginare il contagio del Coronavirus, ha avuto, come ci aspettavamo, ricadute negative nelle relazioni già caratterizzate da Violenza ed ha facilitato le aggressioni nelle situazioni a rischio. Anche le notizie di cronaca ci dicono che la Violenza familiare non si ferma, domenica scorsa, nell’hinterland milanese, Antonio Vena ha ucciso Alessandra Cinà con un colpo di fucile alla testa perché era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano Olympique Marsiglia : Centro di allenamento accoglie le vittime di violenza domestica

