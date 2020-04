“Vi ho amato così tanto e ora non ci siete più…”. Barbara D’Urso, il messaggio è toccante. Cosa è successo (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono stati momenti di commozione per Barbara D’Urso che ha fatto un sogno e che, naturalmente, ha pubblicato il suo contenuto sui social. Non è niente di scaborso, solo un ricordo dei sui cani: così ha postato una foto di Totto e Neve, i suoi due cani maremmani che aveva quando era solo poco più di una ragazzina. Una foto ripescata dai suoi album di ricordi e messa a disposizione dei suoi fans. Quando si è svegliata dopo aver sognato i suoi cani, Barbara D’Urso ha sfogliato il suo album dei ricordi trovando la foto di Totto e Neve i suoi due cani” e, quindi, ha postato su Instagram la foto che la ritrae , giovanissime, giocosa e sorridente a divertirsi con i suoi cani. Accanto alla foto, Barbara ha pubblicato la didascalia: “Stanotte ho sognato loro: TOTTO e NEVE. Li ho amati follemente e mi mancano tantissimo”. (Continua a ... Leggi su caffeinamagazine PASQUALE LARICCHIA/ “Victoria? Una bugiarda! Ha diffamato la polizia" (Domenica Live) (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono stati momenti di commozione perD’Urso che ha fatto un sogno e che, naturalmente, ha pubblicato il suo contenuto sui social. Non è niente di scaborso, solo un ricordo dei sui cani: così ha postato una foto di Totto e Neve, i suoi due cani maremmani che aveva quando era solo poco più di una ragazzina. Una foto ripescata dai suoi album di ricordi e messa a disposizione dei suoi fans. Quando si è svegliata dopo aver sognato i suoi cani,D’Urso ha sfogliato il suo album dei ricordi trovando la foto di Totto e Neve i suoi due cani” e, quindi, ha postato su Instagram la foto che la ritrae , giovanissime, giocosa e sorridente a divertirsi con i suoi cani. Accanto alla foto,ha pubblicato la didascalia: “Stanotte ho sognato loro: TOTTO e NEVE. Li ho amati follemente e mi mancano tantissimo”. (Continua a ...

