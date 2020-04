Tonali Juventus, arriva la conferma: accordo tra il calciatore e i bianconeri (Di lunedì 20 aprile 2020) Tonali Juventus – Sandro Tonali è destinato a rimanere ancora in Serie A. Si giocherà le carte per la nazionale e Euro 2021 proprio con la maglia della Juventus. Un calciatore di prospettiva ma che sta già dimostrando il suo valore nel Brescia. Destinato a diventare uno dei grandi volti del calcio italiano e internazionale. Il sogno Sandro Tonali sembra sempre più concreto e pare sia proprio la squadra bianconera a realizzarlo. Tonali Juventus, le ultime sul nuovo Pirlo Stando a quanto viene riportato su Le 10 Sport, la Juventus avrebbe già trovato un accordo con il calciatore pronto ad approdare sotto la Mole già nella prossima stagione. Le ultime news di mercato danno un accordo totale fra Juventus e l’entourage del giocatore Sandro Tonali, infatti il gioiellino del Brescia avrebbe perfezionato l’accordo con i ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - ULTIMISSIMA : Cellino svela il futuro di Tonali

Cellino si sbilancia sul futuro di Tonali : “Juventus o Inter - difficilmente andrà alla Roma o al Napoli”

Calciomercato Juventus - su Tonali anche Inter e Milan (Di lunedì 20 aprile 2020)– Sandroè destinato a rimanere ancora in Serie A. Si giocherà le carte per la nazionale e Euro 2021 proprio con la maglia della. Undi prospettiva ma che sta già dimostrando il suo valore nel Brescia. Destinato a diventare uno dei grandi volti del calcio italiano e internazionale. Il sogno Sandrosembra sempre più concreto e pare sia proprio la squadra bianconera a realizzarlo., le ultime sul nuovo Pirlo Stando a quanto viene riportato su Le 10 Sport, laavrebbe già trovato uncon ilpronto ad approdare sotto la Mole già nella prossima stagione. Le ultime news di mercato danno untotale frae l’entourage del giocatore Sandro, infatti il gioiellino del Brescia avrebbe perfezionato l’con i ...

giampdisan : Godo non poco. Lasciamo il sopravvalutato ai cartonati. #Chiesa #Tonali #Juventus #Juve #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, accordo con Tonali: le ultime - antosalatino : @MicHeLeBaC2 @roncino_peppe Io ho il sentore di un prepotente ritorno della #Juventus su #Icardi ora che la situazi… - CastellammareN : 3)Tonali is coming! Sembrerebbe esserci un principio d'accordo tra Brescia e Juventus per Tonali,vicinissimo a trasferirsi a Torino. - Angelredblack1 : @Alessan00172574 @Gazzetta_it No. Adesso lo recupero e lo vado a leggere. Ma non ne capisco il senso. Il post Covid… -