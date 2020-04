Spostamenti, spiagge, parrucchieri e corsa nella fase 2, cosa si può fare (Di lunedì 20 aprile 2020) Spostamenti, spiagge, parrucchieri e corsa nella fase 2, cosa si può fare Negli ultimi mesi l’Italia è diventato il Paese dei decreti e delle ordinanze: le Regioni hanno chiuso i loro confini, poi le Province, poi addirittura i Comuni. Il fine era quello di evitare gli Spostamenti, pena multe salate. L’obiettivo principale era contenere la diffusione del contagio. Da qualche giorno i risultati che emergono dal quotidiano bollettino civile sembrano dire che l’isolamento ha funzionato e, seppur lentamente, ha dato e sta dando i suoi frutti. Ci sono ancora molte incertezze e interrogativi (tamponi, asintomatici, casi sommersi, numeri reali), ma sembra che ormai tutto sta ruotando attorno a un concetto chiave e necessario: l’Italia deve ripartire.Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti durante la fase 2: jogging e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 20 aprile 2020)2,si puòNegli ultimi mesi l’Italia è diventato il Paese dei decreti e delle ordinanze: le Regioni hanno chiuso i loro confini, poi le Province, poi addirittura i Comuni. Il fine era quello di evitare gli, pena multe salate. L’obiettivo principale era contenere la diffusione del contagio. Da qualche giorno i risultati che emergono dal quotidiano bollettino civile sembrano dire che l’isolamento ha funzionato e, seppur lentamente, ha dato e sta dando i suoi frutti. Ci sono ancora molte incertezze e interrogativi (tamponi, asintomatici, casi sommersi, numeri reali), ma sembra che ormai tutto sta ruotando attorno a un concetto chiave e necessario: l’Italia deve ripartire.Segui Termometro Politico su Google Newsdurante la2: jogging e ...

LeonciniR : @ConteZero76 Diciamo che la Liguria ha subito un'invasione appena è trapelata la notizia che venivano bloccati gli… - ManduriaParma : @f_ronchetti Utile per tracciare gli spostamenti di chi è stato contagiato, ma assolutamente inutile in luoghi come… - LuceverdeRoma : ?? #Covid19 #Roma fino al 3 maggio ?CHIUSURA parchi e ville, tranne le aree e i parchi non recintati come Villa B… - ElenalaMD7 : @DArcangeloLex Dubito che gli stabilimenti rinunceranno al numero di lettini/ombrelloni che generalmente gestiscono… - LittlePigo : Il turismo sarà anche importante, ma la salute dei cittadini lo è di più. Ed aprire le spiagge, autorizzare spostam… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti spiagge Spostamenti, spiagge, parrucchieri e corsa nella fase 2, cosa si può fare Termometro Politico Spostamenti, spiagge, parrucchieri e corsa nella fase 2, cosa si può fare

La grande incognita restano anche le spiagge: forse è ancora presto per parlarne, ma tra chi vuole adottare le gabbie di plexiglass e chi definisce questa trovata controproducente, ci sarà ancora ...

Coronavirus ultime notizie 20 aprile, fase 2: ipotesi spostamenti limitati per chi non ha App Immuni

Dai pannelli in plexiglass sulle spiagge al bonus vacanze, sono al vaglio diverse proposte per l'estate degli italiani al tempo del Coronavirus; aumentano anche le indiscrezioni sul lavoro della task ...

La grande incognita restano anche le spiagge: forse è ancora presto per parlarne, ma tra chi vuole adottare le gabbie di plexiglass e chi definisce questa trovata controproducente, ci sarà ancora ...Dai pannelli in plexiglass sulle spiagge al bonus vacanze, sono al vaglio diverse proposte per l'estate degli italiani al tempo del Coronavirus; aumentano anche le indiscrezioni sul lavoro della task ...