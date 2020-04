Spadafora: «Se Serie A riparte idea gare in chiaro» (Di lunedì 20 aprile 2020) “Se riprenderà il campionato, stavolta prenderemo seriamente in considerazione questa opportunità di trasmettere le partite in chiaro per garantire a tutti gli italiani la possibilità di vedere i match, proprio per la funzione sociale che ha il calcio”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora intervenuto a Tg2 … L'articolo Spadafora: «Se Serie A riparte idea gare in chiaro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Il ministro Spadafora : «La Serie A non si illuda - nessuna certezza che il calcio riprenda il 4 maggio»

