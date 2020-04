Spadafora: “Al momento non do per certa la ripresa del calcio” (Di lunedì 20 aprile 2020) "Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio, né del campionato" così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha parlato dell'argomento relativo al possibile ritorno in campo in Serie A. Il tutto sarà valutato con la massima attenzione nei prossimi giorni, e nell'assemblea con la Figc di mercoledì. Leggi su fanpage Covid - ministro Spadafora : “Al momento non vedo la ripresa del campionato”. Le società di Serie A : “Vogliamo concluderlo” (Di lunedì 20 aprile 2020) "Alnon do per certo né ladegli allenamenti il 4 maggio, né del campionato" così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoha parlato dell'argomento relativo al possibile ritorno in campo in Serie A. Il tutto sarà valutato con la massima attenzione nei prossimi giorni, e nell'assemblea con la Figc di mercoledì.

