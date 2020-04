Quasi 4 milioni di over 45 giocano ai videogiochi Perché non vengono considerati?

(Di lunedì 20 aprile 2020) I videogame continuano a inseguire i giovani. Ce ne accorgiamo continuamente, dall'ammiccamento dei giochi online fino alle microtransazioni per gli oggetti cosmetici, passando per l'esplosione dei tanti battle royale negli ultimi anni. Eppure, i dati dell'Italian Interactive Digital Entertainment Association (l'ex-AESVI) hanno registrato un aumento di una fascia di età spesso sottovalutata. I videogiocatori tra i 45 e i 64 sono infatti 3,9, ossiaun quarto della popolazione videoludica italiana (17nel 2019). Parliamo di una fascia seconda soltanto a quella tra i 15 e i 24 anni che spesso, a dar credito al sentire comune, sembra identificare il videogiocatore tipo: giovanissimo e, probabilmente, single. E invece ecco la risposta di un'ampia fetta di pubblico45 che gioca fino a 7,4 ore alla settimana, quindi più di un'ora al gioco. Leggi altro...

virginiaraggi : Continua lavoro straordinario di Ama e Servizio Giardini contro diffusione #coronavirus. Questa settimana sanificat… - chetempochefa : ?? Oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori hanno seguito #CTCF, con quasi il 9% di share, per un'altra puntata di… - AmbasciataUSA : #AmbEisenberg: In questo momento buio, le imprese ???? hanno già donato quasi € 30 milioni a ospedali e istituzioni c… - genesi20_03 : RT @DreamTeamCB: -Superata quota 800mila ascoltatori su Spotify -Genesi primo su iTunes dopo un mese -Chega seconda su iTunes dopo 5 settim… - lucaseb1974 : RT @virginiaraggi: Continua lavoro straordinario di Ama e Servizio Giardini contro diffusione #coronavirus. Questa settimana sanificati cir… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi milioni

BergamoNews.it

Sono in arrivo quasi 2 milioni di euro per ammodernare i centri per anziani del Ragusano. L'Organismo intermedio Autorita` urbana Ragusa-Modica ha approvato l'avviso per il finanziamento di piani di ...SANIGEN - Per giungere al target di almeno 2 milioni di pezzi stanno scendendo in campo ... Fondata da Giovanni Cascione, presidente e socio-fondatore, da quasi 40 anni (dal 1983) è leader nel proprio ...