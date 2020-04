Petrolio, il prezzo del barile precipita ai minimi storici: poco sopra 1 dollaro quello con consegna a maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) A una settimana dall’accordo tra i Paesi produttori per tagliare la produzione e sostenere i prezzi, le quotazioni del Petrolio continuano a precipitare. Il West Texas Intermediate (Wti), prodotto in Texas e utilizzato come benchmark dei prezzi, è sceso lunedì ai minimi storici: poco più di un dollaro al barile, il 94% in meno rispetto a inizio seduta. A gennaio veniva scambiato a poco meno di 60 dollari. A essere sotto pressione è il Wti con il contratto per consegna a maggio. I contratti con scadenza nei prossimi mesi accusano invece perdite più limitate, indicando che la domanda è attesa salire nei prossimi mesi. Il contratto per consegna a giugno perde l’11,31%, quello a luglio il 6,42%, quello ad agosto il 5,06% e quello a settembre il 3,96%. Il Brent cede il 5,95% fermandosi a 26,41 dollari al barile. L’intesa ... Leggi su ilfattoquotidiano Petrolio - il prezzo del barile precipita ai minimi storici : sotto i 5 dollari quello con consegna a maggio

