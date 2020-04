Naike Rivelli | la mano misteriosa di un uomo sul lato B

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Elisabetta Espositopubblica su Instagram una nuova foto hot: la figlia d'arte è nuda e unasi posa sul suo esplosivopubblica un nuovo scatto hot dalla quarantena. La figlia d’arte ha condiviso su Instagram un’immagine che la ritrae completamente nuda e stesa sul letto di spalle. Sul suo perfettob si posa unae lei scrive nella didascalia: “Che cu*o condividere la quarantena con l’anima gemella”, facendo comprendere ai follower di non essere single. A giudicare da ciò chepubblica su Instagram, non è dato sapere esattamente di chi sia lache lambisce il suob, anche se nella didascalia è presente il tag a un, con degli hashtag come #tiamo. In altre immagini, la donna è sempre ritratta di spalle, mentre tiene per...