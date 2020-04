Meteo CAGLIARI | dal MALTEMPO ad un lento miglioramento

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Ilsusi presenterà decisamente perturbato martedì, con piogge e rovesci anche occasionalmente di forte intensità. Seguirà una fase di variabilità mercoledì, poi tornerà a prevalere il sole. Martedì 21: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 20 mm. Temperatura da 15°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1001 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 10 Km/h, raffiche 46 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Mercoledì 22: nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 7 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Giovedì 23: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in ...