Luca Tommassini ospite di #VFQuarantineStories

Distanza sociale tra colleghi di lavoro, Vetrya lancia il dispositivo Bluetooth Low Energy Pj20 Tracer

ci ha messo nelle condizioni di essere già pronti con una soluzione a supporto dei nostri clienti e del mercato”– ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya.

La memoria del dispositivo e/o dell’applicazione smartphone registrano l’evento e, in caso di necessità, la piattaforma PJ20 mostra la mappa delle correlazione dei contatti. Si chiama Pj20 tracer il d ...ci ha messo nelle condizioni di essere già pronti con una soluzione a supporto dei nostri clienti e del mercato”– ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya.