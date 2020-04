Lockdown: chi ci perde e chi ci guadagna (Di lunedì 20 aprile 2020) Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro sul Corriere della Sera oggi spiegano chi ci ha perso e chi ci ha guadagnato dal Lockdown per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il Centro Studi di Confindustria (CsC) ha calcolato che a marzo, primo mese di Lockdown, la produzione industriale è precipitata del 16,6% rispetto a febbraio. Secondo il Fondo Monetario internazionale il Pil 2020 dell’Italia crollerà del 9,1%, il decremento peggiore dalla Seconda guerra mondiale. Secondo i calcoli dell’Istat sono rimaste ferme metà delle imprese presenti in Italia: il 49% del totale, ovvero 2,2 milioni, che danno lavoro a 7,4 milioni di persone (di cui 4,9 milioni di dipendenti). Per quel che riguarda l’altra metà l’Istat ha presentato alla commissione Bilancio del Senato i conti aggiornati: sono rimaste aperte 2,3 milioni di imprese (il ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Gran Mufti “Ramadan a casa”/ Islam in lockdown : moschee chiuse e…

