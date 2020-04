Final Fantasy VII Remake debutta in prima posizione nella classifica software italiana (Di lunedì 20 aprile 2020) Final Fantasy VII Remake è una delle uscite più importanti di questo 2020 e uno dei giochi più attesi di questa generazione. Il titolo ha un'eredità pesantissima, dovendosi confrontare con l'amato FFVII originale, ma a quanto pare il lavoro di Square Enix è stato apprezzato dai fan, poiché il Remake si è aggiudicato la prima posizione nella classifica italiana nella sua settimana di lancio.FIFA 20 di EA, scende al secondo posto, mentre a chiudere il podio troviamo l'inossidabile GTA 5 di Rockstar in terza posizione.Call of Duty: Modern Warfare è risalito dall'ottava alla quarta posizione, mentre si nota il rientro in top 10 dell'esclusiva PS4 Spider-Man.Leggi altro... Leggi su eurogamer Final Fantasy 7 Remake : Come ottenere le Tecniche dei nemici

