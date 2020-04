Emma Marrone si confessa: “Mi manca essere amata” (Di lunedì 20 aprile 2020) La bellissima e amatissima cantante, Emma Marrone, ha dichiarato di aver vissuto 3 veri e grandi amori travolgenti. Considera il suo amore più grande Stefano De Martino, il ballerino conosciuto ad Amici. Successivamente, dopo la rottura tra i due, lei si innamorò di Fabio Borriello. Terminata anche questa relazione, la cantante, torno a innamorarsi dell’attore Marco Bocci. Una storia vissuta alla luce dei riflettori. Al termine della quale, nacque una bellissima amicizia. La cantante, oggi non si ritiene solo una grande amica dell’attore, ma anche di sua moglie Laura Chiatti. Infatti Marco Bocci e sua moglie, durante la malattia di Emma Marrone, hanno fatto sentire, all’artista, la loro vicinanza. View this post on Instagram Domani sera su Rai tre alle 23:20 per trascorrere un po’ di tempo insieme! Non mancate io ... Leggi su bigodino Emma Marrone - la domanda in diretta di una fan : “Hai perdonato Belén?”

Emma Marrone Instagram - appello al governo : «Nessuna voce resti inascoltata»

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone «Nessuna voce resti inascoltata»: Emma Marrone e l'appello degli artisti al governo UrbanPost Emma Marrone e l'ex Stefano De Martino: «Non devo perdonare Belen, non ha fatto niente di male»

Emma e la storia con Stefano: "Belen non ha fatto niente di male, non dovevo perdonarla"

