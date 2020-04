“E’ la mia prima volta…”: L’Eredità, la confessione inattesa di Flavio Insinna (Di lunedì 20 aprile 2020) Flavio Insinna e la prima volta da separati Da circa una settimana Flavio Insinna realizza delle clip direttamente da casa sua e subito dopo è stata postata sul profilo Facebook di Rai Uno e nell’anteprima de L’Eredità. Ricordiamo che il game show da quasi due mesi va in onda in replica a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il professionista ha parlato della Pasqua e della Pasquetta insolita per noi italiani, costretti a rimanere a casa per la pandemia. L’attore romana pronunciando la parola ‘insieme’, ha approfittato per spiegare l’etimologia del termine: “E’ la prima volta che stiamo insieme così, in questo modo particolare, ma è fondamentale, in questo momento, stare insieme distanti, per noi e per le persone che amiamo”. Il conduttore de L’Eredità parla della parola ... Leggi su kontrokultura Emergenza COVID-19 - 38enne esce dalla terapia intensiva e racconta “E’ stata la prova più dura affrontata nella mia vita”

Victoria Cabello : “E’ la mia seconda quarantena. Ero malata pensavano fossi pazza”

Eleonora Daniele rompe il silenzio sul suo futuro in Rai : “E’ la mia decisione - finisco Storie Italiane…” (Di lunedì 20 aprile 2020)e lavolta da separati Da circa una settimanarealizza delle clip direttamente da casa sua e subito dopo è stata postata sul profilo Facebook di Rai Uno e nell’antede L’Eredità. Ricordiamo che il game show da quasi due mesi va in onda in replica a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il professionista ha parlato della Pasqua e della Pasquetta insolita per noi italiani, costretti a rimanere a casa per la pandemia. L’attore romana pronunciando la parola ‘insieme’, ha approfittato per spiegare l’etimologia del termine: “E’ lavolta che stiamo insieme così, in questo modo particolare, ma è fondamentale, in questo momento, stare insieme distanti, per noi e per le persone che amiamo”. Il conduttore de L’Eredità parla della parola ...

luigidimaio : L’Unione Europa deve pensare a una ricostruzione. È il momento dell’unità, non della sfiducia. Stiamo studiando com… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - giorgio_gori : Nuovo importante progetto della Diocesi di #Bergamo. Dopo “Abitare la cura” - 4 hotel per i convalescenti Covid - p… - Donatel27796587 : Un'aria strana un'aria tormentosa l'aria natia la mia città che in ogni parte è viva ha un cantuccio a me fatto, a… - seokele : avete una bias list? se sì, qual è? questa è la mia ? -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ mia LIbri. “L'accelerazione della storia” di Daniel Halévy: dal liberalismo al conservatorismo | Barbadillo