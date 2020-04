Davide Barillari è stato ufficialmente espulso dal Movimento 5 Stelle (Di lunedì 20 aprile 2020) Era stato annunciato nel corso delle scorse settimane e ora la decisione del consiglio dei probiviri pentastellati è arrivata ufficialmente: Davide Barillari è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Il consigliere Regionale del Lazio era entrato a far parte del M5S 10 anni fa, fin dai primi albori del progetto lanciato da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Ora è arrivata la decisione di allontanarlo dopo mesi in cui è stata accesa la lite a distanza tra lui e i vertici del partito. LEGGI ANCHE > La confusione di Barillari che crede che Zingaretti stia rendendo obbligatorio il vaccino contro il Covid-19 «Sono stato cacciato dal M5S dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato ‘colpevole’ di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini, ‘colpevole’ di non essermi mai venduto al ... Leggi su giornalettismo L’espulsione di Davide Barillari dal M5S

