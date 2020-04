(Di lunedì 20 aprile 2020) Si chiama Tosil software sviluppato da HuCare, start-up fiorentina che opera nel campo dell'innovazione tecnologica in ambito medico, per il contenimento e il monitoraggio dell'epidemia

FirenzePost : Covid-19: TosCovid, la piattaforma toscana per localizzare i casi sospetti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid TosCovid

LA NAZIONE

FIRENZE – Una piattaforma web in grado di geolocalizzare i casi sospetti di Covid-19, intercettando in anticipo i potenziali focolai: si chiama TosCovid il software sviluppato da HuCare, start-up ...Firenze, 20 aprile 2020 – Una piattaforma web in grado di geolocalizzare i casi sospetti di Covid-19, intercettando in anticipo i potenziali focolai: si ch ...