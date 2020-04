Coronavirus: Anm Palermo, ‘telematica? In futuro impossibile processo dietro schermo’ (2) (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) – Per Giovanna Nozzetti, dell’Anm di Palermo “il problema è che finché non si risolve l’emergenza Coronavirus, sarebbe una catastrofe per la giustizia sia sul penale che sul civile, perché tutelano diritti”. E fa qualche esempio: “Penso alle coppie costrette a convivere sotto lo stesso tetto in periodo di Covd in attesa della separazione, ci sono poi i procedimenti cautelari, oppure le richieste di sequestro anche nelle cause societarie. Ci sono tanti interessi nel civile che non sarebbero tutelati in maniera altrettanto tempestiva se tutto si bloccasse”. Poi, commentando quanto detto dal Presidente nazionale Anm Luca Poniz che si dice “favorevole ad un’applicazione diversa delle norme da sede a sede, in base alla gravità del contagio”, Nozzetti spiega: “In Sicilia i contagi ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Anm Palermo - ‘telematica? In futuro impossibile processo dietro schermo’

