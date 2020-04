Calciomercato Real Madrid | Alaba in uscita dal Bayern | piace a Zidane

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Davidtanto aldi: secondo quanto riporta Bild l’austriaco lascerà il. Merengues in pole Con ogni probabilità Davidlascerà ilMonaco a fine stagione. I discorsi per il rinnovo per il laterale austriaco si sono arenati e le pretendenti sono alla finestra. Secondo la Bild in prima fila ci sarebbe ildi Zinedine. Tuttaviachiederà uno stipendio alto alla sua prossima squadra e questo potrà essere un ostacolo non da poco da affrontare per Florentino Perez. Leggi su Calcionews24.com