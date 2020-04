App Coronavirus | Immuni sarà obbligatoria? Come funziona e quando esce (Di lunedì 20 aprile 2020) La famosa app per il tracciamento nella Fase 2 della lotta al Coronavirus si chiama Immuni e si vocifera sia destina a esser obbligatoria. Ma quando esce e, soprattutto, Come funziona? Volontarietà, anonimato e uso della tecnologia Bluetooth. Questi i criteri che l’Europa aveva richiesto di rispettare nell’individuazione dell’app che avrebbe dovuto aiutare l’Italia durante … L'articolo App Coronavirus Immuni sarà obbligatoria? Come funziona e quando esce è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe

Copasir approfondirà su Immuni - l’app per il monitoraggio del coronavirus in Italia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - fabiochiusi : E come prevedibile, eccoci ai wearable: “serve un incentivo che spinga il maggior numero possibile di italiani a sc… - chetempochefa : 'I dati che vengono raccolti sono molto semplici. Si raccolgono i dati di contatto. L'unica informazione che si rac… - HonestLuke66 : RT @gr_grim: Ricapitolando: ci hanno fatto chiudere due mesi (senza alcun sussidio economico) e adesso per riaprire vogliono acesso complet… - CentroPagina : Come funziona la #App #Immuni? Lo abbiamo chiesto alla senatrice Maria Laura Mantovani, membro del team #Innovazione -

Ultime Notizie dalla rete : App Coronavirus Coronavirus: App (quasi) obbligatoria, ipotesi braccialetto per gli anziani Corriere della Sera Coronavirus fase 2, Speranza: «Calcio? Con oltre 400 morti al giorno le priorità sono altre»

«Ieri nel nostro Paese - dice ancora Speranza intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital - ci sono state oltre 400 persone morte per il Coronavirus. Di fronte a una situazione del genere ... serve ...

Coronavirus: "Per il 4 maggio dobbiamo costruire Fase 2, ma battaglia non è vinta"

Su altri media Così ministro della Salute, Roberto Speranza alla trasmissione Circo Massimo a Radio Capital. «Questa app – ha proseguito Speranza – può andare anche al di là del Covid, immaginando ...

