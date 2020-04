Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis: “Periodo difficile” (Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis: “L’ultimo periodo è stato difficile” La storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, come ben sappiamo, si è conclusa già da un po’ e quest’ultima ha voltato pagina senza mai confessare i motivi che hanno scatenato la crisi tra loro due. Eppure, per la prima volta, Andrea Iannone ha rivelato di aver attraversato un periodo molto difficile, dal quale, però, si è ripreso e ha trovato tutta la forza necessaria per andare avanti. La dichiarazione del campione di MotoGp è arrivata nel momento in cui, facendo il gioco delle domande con i suoi fan, gli è stata posta la questione fatidica. Andrea ha parlato a cuore aperto della brutta situazione degli ultimi mesi e di quanto abbia sofferto. “L’ultimo periodo è stato difficile, ma adesso sono ... Leggi su lanostratv Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis : “Periodo difficile - ma ora sono felice”

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone MotoGP, Paolo Ciabatti a Sky: "Ritorno di Andrea Iannone in orbita Ducati? Perché no..." Sky Sport Ciabatti: "Un ritorno di Iannone in Pramac, perché no?"

Nonostante una squalifica per doping fino a giugno 2021, ingiusta, visto che la sentenza stessa della FIM ha riconosciuto che il suo è stato un caso di contagio alimentare, Andrea Iannone riesce a ...

