Allerta Meteo, ondata di maltempo sull’Italia: forti piogge da Nord a Sud, FOCUS con tutti i dettagli (Di lunedì 20 aprile 2020) Allerta Meteo – Dalle scorse ore notturne e ancor più in questa mattinata, si è andata via via intensificando la nuvolosità su tutto il paese, con piogge e rovesci diffusi. La causa di questo peggioramento annunciato, è una depressione scavatasi in territorio Nordafricano, tra il Nord dell’Algeria e il Nord della Tunisia, in seguito ad avvezione di vorticità positive instabili dai settori oceanici, attraverso la Penisola iberica e verso il Mediterraneo centro occidentale. In queste ore il centro depressionario è collocato in prossimità del Canale di Sardegna, tra la nostra isola più occidentale e il Nord dell’Algeria, con spire cicloniche che affondano fino al Mar Libico e che poi risalgono lungo tutta la penisola, convogliando correnti umide e instabili dai settori meridionali mediterranei, le ... Leggi su meteoweb.eu Allerta meteo Gialla in Puglia - torna la pioggia in tutta la regione miglioramento del tempo da venerdì

Allerta meteo a Roma lunedì 20 aprile : forti temporali per l’intera giornata

