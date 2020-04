«Perfect Failures» | i film «incompresi» del cinema in streaming grazie alla Fondazione

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 aprile 2020) Siamo talmente ansiosi di decretare il successo di un’opera da dimenticarci di tutte quelle che, per una ragione o per l’altra, non hanno goduto della stessa fortuna. L’etichetta di «top» e «flop», dopotutto, non è un discorso ascrivibile entro limiti rigidi e definiti per l’eternità: è capitato a molti film il destino della rivalutazione postuma, vuoi perché i tempi non erano abbastanza maturi alla loro uscita, vuoi perché il regista stava ancora cercando uno stile riconoscibile che desse ai suoi lavori un’impronta personale, indelebile. È da questa premessa che, specie in tempi di quarantena, nasce Perfect Failures, una rassegna che si impegna a diffondere tutti i film d’autore che sono andati incontro a fallimenti critici e commerciali, un modo per riscoprire quello che fino a ieri era considerato un obbrobrio, un passo falso imperdonabile.