Olympique Marsiglia | Centro di allenamento accoglie le vittime di violenza domestica

(Di domenica 19 aprile 2020) L', insieme alle associazioni per la difesa della donna e alle autorità cittadine, ha messo a disposizione il propriosportivo "Commanderie" per ospitare ledella, salite a numeri impressionanti dopo l'obbligo di convivenza forzata per l'isolamento da coronavirus.

Tra le tante iniziative che il mondo dello sport sta mettendo in atto in questi mesi di autentica emergenza da coronavirus, l'Olympique Marsiglia si è distinto per essere stato tra i club francesi che ...Alle centinaia di iniziative che anche il mondo del calcio ha promosso ovunque per dare il proprio contributo nell'emergenza sanitaria, si aggiunge oggi quella un po' diversa negli obiettivi ...