Non è l’Arena su La7, temi e ospiti: ci saranno Cecchi Paone, Sgarbi e Salvini (Di domenica 19 aprile 2020) Continuano i confronti su temi attuali e in cui necessita l’informa nel programma tv “Non è l’Arena”. In onda anche stasera dalle 20:30 su La7, gli argomenti affrontati dal conduttore Massimo Giletti verteranno sulla quarantena e in generale sul Covid 19. In particolare verrà affrontata la delicata questione degli anziani morti nelle case di riposo. ospiti a Non è l’Arena La puntata di stasera 19 Aprile terrà impegnati il conduttore nel confronto e nel dibattito sulle conseguenze economiche del Covid 19. Particolare attenzione andrà alla imminente fase 2 che prevede la riapertura delle attività economiche e che sta portando ad uno scontro di pensieri lo Stato e le Regioni. ospiti della puntata saranno Luca Telese, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Gessica Costanzo, Lapo Elkann, Paolo Cento. Ma ... Leggi su nonsolo.tv Non è l’Arena : Matteo Salvini - Vittorio Sgarbi e Cecchi Paone nella puntata del 19 aprile

Raggi a Non è l'Arena : "Roma resisterà anche a pandemia da coronavirus - ma politica deve cambiare"

