Il Direttore scientifico dello Spallanzani a TPI: “I test sierologici non sono la soluzione” (Di domenica 19 aprile 2020) Innanzitutto come sta?Impegnato e stanco. sono ormai tre mesi che viviamo sull’emergenza Coronavirus quindi vivere tre mesi di emergenza è una cosa veramente difficile da affrontare. Come valuta i dati positivi forniti dalla Protezione Civile? Si parla di un calo netto dei ricoverati e di un numero di guariti mai così alto, dati certamente incoraggianti. Però i pareri degli esperti sono un po’ contrastanti: Walter Ricciardi, dell’Oms dice che una seconda ondata epidemica è certa mentre le parole di ieri del professor Locatelli sono state molto rassicuranti. Lei che cosa pensa?Io credo intanto che dobbiamo valutare i dati giorno per giorno. Chi dice che l’epidemia è finita non si rende conto che venerdì 17 aprile abbiamo fatto ancora 575 morti. E più di 500 morti sono ancora un numero rilevante. E’ evidente ... Leggi su tpi Coronavirus - il direttore scientifico dello Spallanzani : “Misure tempestive - chiunque dice che abbiamo sbagliato lo fa in malafede” (Di domenica 19 aprile 2020) Innanzitutto come sta?Impegnato e stanco.ormai tre mesi che viviamo sull’emergenza Coronavirus quindi vivere tre mesi di emergenza è una cosa veramente difficile da affrontare. Come valuta i dati positivi forniti dalla Protezione Civile? Si parla di un calo netto dei ricoverati e di un numero di guariti mai così alto, dati certamente incoraggianti. Però i pareri degli espertiun po’ contrastanti: Walter Ricciardi, dell’Oms dice che una seconda ondata epidemica è certa mentre le parole di ieri del professor Locatellistate molto rassicuranti. Lei che cosa pensa?Io credo intanto che dobbiamo valutare i dati giorno per giorno. Chi dice che l’epidemia è finita non si rende conto che venerdì 17 aprile abbiamo fatto ancora 575 morti. E più di 500 mortiancora un numero rilevante. E’ evidente ...

Una situazione come quella della Lombardia è una situazione difficile da contenere. A proposito della Lombardia. Ieri in un’intervista al nostro giornale il professor Galli (direttore del Dipartimento ...

A emergenza finita bisognerà riflettere sul ruolo del grande sconfitto di questa pandemia: il mondo scientifico. Visti i tempi di agiatezza economica ... Basti pensare al prof. Walter Ricciardi, ex ...

