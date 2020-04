Il caso dell’immunità di gregge a Ortisei (Di domenica 19 aprile 2020) In Italia l’R0 o erreconzero, ovvero l’indice che misura la velocità di diffusione del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19, è sceso attualmente sotto lo zero. Era a 3 all’inizio dell’emergenza mentre oggi, ha detto Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità, è all’incirca a 0,8. Questo significa che una persona non ne contagia più almeno una. Ma non in tutta Italia perché, visti i numeri, è evidente che Lombardia e Piemonte, in particolare, viaggiano ben sopra l’1. Se si prende un altro indicatore, il numero di infetti per ogni 100mila abitanti, oggi la Sicilia è la regione con meno contagiati in rapporto alla popolazione, seguita da Calabria e Basilicata; al contrario Val d’Aosta, Lombardia e Provincia autonoma di Trento sono i territori con il numero più alto di ... Leggi su nextquotidiano Il «caso Codogno». Calano i contagi - aumentano i guariti : così si alimenta il principio dell’immunità di gregge (Di domenica 19 aprile 2020) In Italia l’R0 o erreconzero, ovvero l’indice che misura la velocità di diffusione del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19, è sceso attualmente sotto lo zero. Era a 3 all’inizio dell’emergenza mentre oggi, ha detto Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità, è all’incirca a 0,8. Questo significa che una persona non ne contagia più almeno una. Ma non in tutta Italia perché, visti i numeri, è evidente che Lombardia e Piemonte, in particolare, viaggiano ben sopra l’1. Se si prende un altro indicatore, il numero di infetti per ogni 100mila abitanti, oggi la Sicilia è la regione con meno contagiati in rapporto alla popolazione, seguita da Calabria e Basilicata; al contrario Val d’Aosta, Lombardia e Provincia autonoma di Trento sono i territori con il numero più alto di ...

