Femminicidio a Milano, spara e uccide la compagna con un colpo di fucile: la coppia era in isolamento per il coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Femminicidio nel milanese. Le ha sparato in testa mentre dormiva, il 47enne che si è poi costituito ai carabinieri per l'omicidio della sua compagna, intorno alle 2 a Truccazzano, nel... Leggi su ilmessaggero Nuovo femminicidio in provincia di Milano : spara alla compagna che lo ospitava per l’isolamento Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020)nel milanese. Le hato in testa mentre dormiva, il 47enne che si è poi costituito ai carabinieri per l'omicidio della sua, intorno alle 2 a Truccazzano, nel...

Tg3web : Nella notte un nuovo femminicidio, questa volta a Cassano D'Adda, in provincia di Milano. Dopo aver ucciso la mogli… - repubblica : Femminicidio nel Milanese: spara alla compagna che lo ospitava in casa per l'isolamento coronavirus e si costituisc… - repubblica : Femminicidio nel Milanese: uccide la compagna con un colpo di fucile e si costituisce [aggiornamento delle 10:29] - ksnt63 : RT @Alien1it: #Trucazzano. Femminicidio nel Milanese: spara alla compagna che lo ospitava in casa per l'isolamento #CoronaVirus. Voleva las… - LauraTentoni1 : RT @repubblica: Femminicidio nel Milanese: spara alla compagna che lo ospitava in casa per l'isolamento coronavirus e si costituisce [aggio… -