Eruzione Etna, l’Ingv: “Cessatà l’attività di fontana di lava” (Di domenica 19 aprile 2020) L‘Ingv di Catania comunica che l’attività di fontana di lava si è gradualmente attenuata fino a cessare. Anche la cospicua emissione di cenere, che ha generato un pennacchio che si è innalzato fino a circa 5 km di altezza dai crateri spinto verso i quadranti orientali del vulcano dai venti dominanti, si è progressivamente attenuato. Si precisa inoltre che la colata è invece relativa ad un accumulo e successivo rotolamento sui fianchi del cono di materiale piroclastico emesso durante le fasi di fontanamento. L’attività odierna è iniziata intorno alle 6,30 del mattino con l’avvio di una attività stromboliana al “cono della sella” del Nuovo Cratere di Sud Est ed ha partire dalle 7.15 si è gradualmente evoluto in una fontana di lava. L’attività ha generato l’emissione ... Leggi su meteoweb.eu Etna in eruzione - lava e fumo dal vulcano

L'Etna in eruzione - colate laviche e colonne di fumo

