Daniela e Nicolò moglie e figlio Alex Zanardi Lui Incidente? Le Dissi Non ti

(Di domenica 19 aprile 2020);,: fu la donna a raccontargli per prima che aveva perso le gambe. Quale fu la reazione dell'allora bambino?

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Nicolò

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Daniela Zanardi è stata la prima a dire la verità al marito Alex Zanardi riguardo all’incidente subito. “Quando mi sono risvegliato i medici mi tenevano in uno stato di torpore“, ha raccontato ...Checco (Checco Zalone) un padre di famiglia, sposato con Daniela (Milriam Dalmazio) di origine siciliana che lavora come operaia in fabbrica. Insieme hanno un figlio Nicolò (Robert Dancs). Checco fa ...