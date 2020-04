Corrotti | attacco indegno a chi lavora da parte di D’Amato

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 aprile 2020) Roma – “È inaccettabile l’uscita dell’Assessore alla sanita’ D’Amato che utilizza canali istituzionali, gli stessi dai quali vengono informati quotidianamente i cittadini laziali su contagi e decessi nel Lazio da Covid-19, per attaccare la Lega e la regione Lombardia. Ad oggi, siamo ancora senza dispositivi di protezione individuale e prima di attaccare altre amministrazioni proverei a capire se il tasso di mortalita’ nelle RSA del nostro territorio e’ minore rispetto ad altre regioni del nord solo grazie ad una buona dose di fortuna che non ha permesso un contagio maggiore e mi domanderei se fossimo stati all’altezza di tale diffusione con una gestione dell’emergenza che e’ ormai sotto gli occhi di tutti, a cominciare proprio dalle RSA lasciate a se stesse e senza controllo”. Cosi’ in una nota Laura ...