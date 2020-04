Coronavirus, Inghilterra vara piano “a colori”: a giugno ripresa totale (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, Inghilterra ha appena stabilito un piano a colori per cercare di uscire da questa crisi nera e profondissima dovuta al COVID-19. In Inghilterra il coroanvirus non ha ancora raggiunto il suo picco, anzi. Eppure il Governo sta già riflettendo sulla strategia migliore per tornare alla vita precedente, e permettere la riapertura totale delle attività … L'articolo Coronavirus, Inghilterra vara piano “a colori”: a giugno ripresa totale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - in Inghilterra parchi aperti e funerali permessi – VIDEO

Vaccino Coronavirus - al via la sperimentazione sull’uomo in Inghilterra

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Inghilterra Coronavirus Uk, oltre 12mila vittime. I contagiati sono più di 93mila Sky Tg24 Italiano morto a Londra: "Dopo la visita, è stato rimandato a casa"

E' stato visitato in un ospedale londinese ma è stato rispedito a casa, dove è morto probabilmente di coronavirus. Questa la fine di un 43enne, Lucio Truono, di Giffoni Vallepiana (Salerno), residente ...

Giada, in prima linea contro il virus: "Stringo i denti e vado avanti, voglio che la Sardegna sia orgogliosa di me"

Un'emigrata sarda in prima linea in Inghilterra nella "guerra" contro il coronavirus. Si chiama Giada Congiu ha 30 anni ed è originaria di Cagliari. Fa l'assistente sanitaria ed è in servizio nella ...

