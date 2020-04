Coronavirus, i dati del 19 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Roma – Come comunicato dalla Protezione Civile, i nuovi contagi registrati da ieri sono 3.047, che fanno salire il totale dei contagiati da inizio epidemia a 178.972. L’incremento netto delle persone attualmente positive è stato di 486 unità, che porta il totale degli attualmente positivi a 110.818. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 2.635, ovvero 98 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi lievi sono 25.033, quindi rispetto a 24 ore fa c’è stato un aumento di 26 pazienti, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 83.150. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 433, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 23.660, mentre da ieri si sono avute 2.128 guarigioni, che fanno salire il totale delle ... Leggi su romadailynews Coronavirus dati 19 aprile 2020 : +486 nuovi contagi - in totale sono 47mila i guariti

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 108.257 ...

Coronavirus: a Terni ancora 0 positivi nelle ultime 24 ore. Il totale resta fermo a 107 casi, 8 i ricoverati.

Sono sempre più confortanti i dati relativi alla diffusione del contagio da covid-19 a Terni. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi pertanto il totale delle persone che sono state ...

