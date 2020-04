Come Salvini commissaria Fontana per frenare il crollo in Lombardia (Di domenica 19 aprile 2020) I segnali si vedevano da qualche giorno, ovvero da quando il governatore Attilio Fontana ha annunciato e poi si è rimangiato una riapertura in Lombardia proprio nel giorno in cui la Guardia di Finanza arrivava in Regione per cercare documenti riguardo la strage di anziani nelle RSA: Matteo Salvini e lo stato maggiore della Lega stanno cercando di fermare la frana che sta coinvolgendo il presidente della Regione dopo il disastro della gestione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia. Spiega oggi Marco Palombi sul Fatto: E dunque, “salvate il soldato Fontana” è la nuova priorità: a questo fine in Regione è sbarcato da qualche giorno anche Matteo Pandini, giornalista e portavoce di Salvini a partire dall’avventura al Viminale. IL SUO ARRIVO- ha scritto ieri nelle pagine milanesi del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, cronista di ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus e vaccino. Immigrati come cavie? La proposta del fake “leghista” che ruba la foto a una sostenitrice di Salvini

