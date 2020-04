Bonus per attrezzature informatiche e babysitting: domande dal 27 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete, comunicano che la Regione Campania ha pubblicato l’avviso che riguarda il Bonus per l’acquisto di attrezzature informatiche e supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi o per le spese dei servizi di babysitting. La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata dalle famiglie con figli al di sotto dei 15 anni sull’apposita piattaforma della Regione dal 27 aprile al 7 maggio (https://conlefamiglie.regione.campania.it). La misura prevede un Bonus 500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20mila euro e un Bonus di 300 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 35mila euro. La compilazione avviene esclusivamente on line e alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: ▪ un valido ... Leggi su anteprima24 Bonus spesa Napoli - si riaprono i termini : altri 5 giorni per chiederlo

Nuovo decreto legge - previsto bonus anche per 2 milioni di colf e badanti

Un’alternativa per tracciare domanda bonus 600 euro INPS con PIN semplificato (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Istruzione, Rossella Del Prete, comunicano che la Regione Campania ha pubblicato l’avviso che riguarda ilper l’acquisto die supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi o per le spese dei servizi di. La domanda per ottenere ilpotrà essere presentata dalle famiglie con figli al di sotto dei 15 anni sull’apposita piattaforma della Regione dal 27al 7 maggio (https://conlefamiglie.regione.campania.it). La misura prevede un500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20mila euro e undi 300 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 35mila euro. La compilazione avviene esclusivamente on line e alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: ▪ un valido ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Conte rivede le Regioni il 22, spiragli per le ripartenze il 27 aprile #Covid_19 #ANSA… - MediasetTgcom24 : Mancano le coperture per il bonus 600 euro: in 40mila senza pagamento #bonus - LegaSalvini : MANCANO LE COPERTURE PER IL BONUS 600 EURO: IN 40MILA SENZA PAGAMENTO - TGCOM24 - Rosario16305726 : RT @GiancarloDeRisi: #Bignami contro i bonus spesa ai #migranti: 'Hanno già vitto e alloggio pagato da noi. Gestori e Coop ricevono soldi s… - kuppp005 : RT @GiancarloDeRisi: #Bignami contro i bonus spesa ai #migranti: 'Hanno già vitto e alloggio pagato da noi. Gestori e Coop ricevono soldi s… -