Bertolaso, via al modello Milano: ospedali Covid in tutte le regioni. L’unico modo di vincere questa guerra (video) (Di domenica 19 aprile 2020) Seguire il modello Milano dell’Ospedale Covid: è questo per Guido Bertolaso il modello vincente. Una strategia valida che può arrivare a farci vincere quella che lui stesso definisce una «guerra tremenda». «Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni secondo questi modelli», ossia l’ospedale creato in Fiera, e quello realizzato nelle Marche. Esempi, spiega il tecnico chiamato in soccorso in Lombardia e nelle Marche, «che possono essere perfezionati. Ma che rappresentano una proposta concreta per affrontare e vincere questa tremenda guerra» contro un nemico invisibile. Spietato. Letale. Ne è convinto Guido Bertolaso, anche forte dell’esperienza maturata Milano, dopo che il governatore lombardo Attilio Fontana l’ha chiamato per realizzare l’ospedale in Fiera per l’emergenza ... Leggi su secoloditalia Bertolaso con poche parole spazza via le volgari sceneggiate di Travaglio e compagni

Coronavirus - l’assessore Gallera rassicura : “Bertolaso sta bene - in ospedale in via precauzionale”

