Bertolaso | Un ospidale Covid-19 in tutte le regioni

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso ospidale

Adnkronos

"Abbiamo gia' un ospedale Covid 19 in Italia ed e' quello ... Cosi' l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso.E’ quindi evidente la necessità di programmare per tempo il prossimo futuro sanitario e liberare gli ospedali dal peso dell’assistenza Covid per far riprendere, per quanto possibile, la normale ...