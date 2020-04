Verso Fase 2, i primi settori a uscire dal lockdown. Ipotesi confini chiusi delle regioni (Di sabato 18 aprile 2020) L'edilizia e le "attività immobiliari", gli "autoveicoli" e gli "altri mezzi di trasporto", la "silvicoltura e l'utilizzo aree forestali", l'estrazione di "minerali metalliferi e da cave e miniere", "l'industria del tabacco", "l'abbigliamento e la fabbricazione di articoli in pelle e simili", la "metallurgia", i "mobilifici". Sono questi i primi settori che potrebbero uscire dal lockdown delle prossime settimane, secondo la tabella di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale messa a disposizione della task force presieduta da Colao, di cui Askanews ha potuto prendere visione. Dal 4 maggio potrebbe riprendere anche la libera circolazione delle persone, ma con un limite: per le due settimane successive non si dovrebbero poter superare le frontiere regionali.Sulle scelte finali inciderà ovviamente il parere del ministero della Salute e degli esperti del ... Leggi su ilfogliettone Verso Fase 2 - i primi settori a uscire dal lockdown. Ipotesi confini delle regioni chiusi

Comparto auto ben intonato oggi con le crescenti speranze di una riapertura anticipata dopo il prolungato lockdown. In Italia la ripresa per alcuni settori come quello auto potrebbe esserci già dopo ...

