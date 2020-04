Sindacati: lavoratori sanità pubblica e privata, stop divario (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “Alla grande sinergia messa in campo da pubblico e privato per affrontare l’emergenza sanitaria non corrisponde parita’ di trattamento per i lavoratori. Un divario che da sempre vogliamo colmare e ora insostenibile. Indennita’, organici, sicurezza: sono tanti i punti di divergenza tra pubblico e privato e le disparita’ all’interno del privato stesso che ora emergono in modo ancor piu’ netto”, affermano i Segretari Generali di Fp Cgil, Giancarlo Cenciarelli, Cisl Fp, Roberto Chierchia, Uil Fpl, Sandro Bernardini. “Alle prime strutture riconvertite a hub Covid, da Gemelli e Columbus, si sono aggiunte tante altre. In alcune di queste, come l’Israelitico, come in altre non Covid, da Fondazione Santa Lucia, a Policlinico Casilino e Fondazione Don Gnocchi, sono stati attivati gli ammortizzatori sociali per una parte di ... Leggi su romadailynews Sindacati : sicurezza dei lavoratori resti centrale

virginiaraggi : Abbiamo raggiunto un accordo che ha portato alla revoca dello sciopero dei lavoratori Ama. Ringrazio l'azienda per… - Epesses59Tigre : Ormai tutti dovrebbero sapere che i sindacati non tutelano i lavoratori ma le aziende. Non dovrebbero proprio esist… - Epesses59Tigre : RT @Moonlightshad1: Ma chissà perché i lavoratori non si fidano più dei sindacati. Burioni tuttodire e tuttofare. - Moonlightshad1 : Ma chissà perché i lavoratori non si fidano più dei sindacati. Burioni tuttodire e tuttofare.… - TallariniSimone : RT @PartitComunista: Nonostante le promesse arrivate da sindacati ed esponenti politici in odore di campagna elettorale, ad oggi questi lav… -