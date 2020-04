Romina Power è solo di passaggio , Albano : “Sto con Loredana Lecciso” (Di sabato 18 aprile 2020) Albano Carrisi stanco di tutto mette le cose in chiaro. Non esiste più un “Lui e Romina”, la cantante americana è solo di passaggio nella sua vita lavorativa. La vita di Albano Carrisi da sempre ruota attorno all’amore, prima per Romina Power e poi per Loredana Lecciso. Sono stati anni importanti per il Cantante di … L'articolo Romina Power è solo di passaggio , Albano : “Sto con Loredana Lecciso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme : “Con Romina Power manteniamo le distanze…”

Romina Power la morte nel cuore | Il nuovo doloroso ricordo di Ylenia

Al Bano : "Sono tornato con Loredana Lecciso. Romina Power? Vive nella mia tenuta a Cellino San Marco" (Di sabato 18 aprile 2020)Carrisi stanco di tutto mette le cose in chiaro. Non esiste più un “Lui e”, la cantante americana èdinella sua vita lavorativa. La vita diCarrisi da sempre ruota attorno all’amore, prima pere poi perLecciso. Sono stati anni importanti per il Cantante di … L'articolodi: “Sto conLecciso” proviene da www.meteoweek.com.

gossipn60139485 : Al Bano confessa: Quattro anni in segreto con la Lecciso - E su Romina cambia idea | DiLei ?… - gossiparaaah : Al Bano confessa: Quattro anni in segreto con la Lecciso - E su Romina cambia idea | DiLei ?… - gossipnewsgoss1 : Al Bano confessa: Quattro anni in segreto con la Lecciso - E su Romina cambia idea | DiLei ?… - newsnewsgossip : Al Bano confessa: Quattro anni in segreto con la Lecciso - E su Romina cambia idea | DiLei ?… - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Al Bano e Romina Power - Cara Terra Mia 1989 su Radio Italia Charleroi -