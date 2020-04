Quando riaprono parrucchieri e barbieri? Si spera il 4 maggio: tra mascherine, appuntamenti e distanze di sicurezza (Di sabato 18 aprile 2020) Gli italiani non possono farsi tagliare i capelli da inizio marzo e non si sa ancora Quando parrucchieri, barbieri ed estetisti potranno aprire nell’Italia che sta fronteggiando l’emergenza coronavirus. La speranza per queste figure professionali è quella di riaprire già il prossimo 4 maggio ovvero Quando finirà il lockdown in Italia ma c’è il rischio che le serrande si possano alzare soltanto più in là nel tempo. Una decisione potrebbe essere presa nel corso della prossima settimana Quando il Governo dovrà decidere come gestire la fase 2, quella in cui gli italiani dovranno convivere col il male del secolo e in cui le varie attività riaccenderanno il motore gradualmente. Alcuni vorrebbero farli aprire già dal 4 maggio, altri consigliano di aspettare visto che il lavoratore è molto vicino al cliente. ... Leggi su oasport Quando riaprono i parrucchieri e i barbieri in Italia : news al 17 aprile

quando in Germania solo meno di 6mila. Solo dal 13 aprile a oggi sono state emesse nel nostro Paese 367 ordinanze regionali”. "Chi può garantire sicurezza deve poter riaprire, indipendentemente dalla ...

Leggi anche > Coronavirus Ancona, il papà muore e la mamma è malata: bimbo di 5 anni ospitato in hotel di lusso App per il tracciamento manterrà anonimato. Quando sarà a regime la app per il contact ...

