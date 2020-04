Patrimoniale e prelievo forzoso | due strade non attuabili

Leggi su it.insideover

(Di sabato 18 aprile 2020) Nel contesto politico ed economico molte voci autorevoli si stanno levando a favore di forme di imposte patrimoniali o, addirittura, prelievi forzosi sui conti correnti degli italiani come mezzo di finanziamento per procacciare allo Stato risorse nella corsa contro il tempo per lenire l’emergenza economica del coronavirus. I finanziamenti e le coperture per le misure annunciate boccheggiano, e il governo in vista delle prossime manovre rischia di restare spalle al muro se anche le nuove, benvenute emissioni di titoli non bastassero a coprire le necessità. In un intervista al Fatto Quotidiano, il patron di Eataly Oscar Farinetti ha recentemente appoggiato l’idea di operare unsimile a quello compiuto nel 1992 dal governo di Giuliano Amato, avvenuto nella notte di venerdì 10 luglio ...