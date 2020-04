Meteo PALERMO: arriva MALTEMPO ad inizio settimana (Di sabato 18 aprile 2020) Il Meteo su PALERMO vedrà passaggi di nubi innocue nel weekend, con temperature in aumento. Un peggioramento prenderà corpo ad inizio settimana, con probabile MALTEMPO nella giornata di martedì. Sabato 18: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 20°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 5 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Domenica 19: nuvoloso. Temperatura da 15°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 4 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Lunedì 20: nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 16°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1001 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 12 Km/h, raffiche 62 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale Meteo Palermo domani giovedì 16 aprile : tempo stabile

Cercano giochi e lavoretti su Internet perché hanno dato fondo a tutta la fantasia. Genitori, bambini e ragazzi, in quasi due mesi a casa per l'emergenza coronavirus, hanno sperimentato un nuovo tempo ...

