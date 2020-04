La "ripartenza" di Colao: Italia divisa in tre aree. Gli aerei? I più a rischio (Di sabato 18 aprile 2020) Lodovica Bulian Si lavora alle classi di sicurezza: ok al settore costruzioni e alle fabbriche di auto e mobili La cosiddetta «fase due» è alle porte e il comitato tecnico scientifico continua a predicare «massima cautela nella ripresa della vita e delle attività produttive», come ha detto ieri in conferenza stampa alla Protezione civile Franco Locatelli. La road map per la ripartenza dopo il 3 maggio è ancora sul tavolo della task force guidata dal manager Vittorio Colao. Entro lunedì è attesa la relazione degli esperti al premier Conte, contenente una possibile programmazione per la riapertura. L'ipotesi al vaglio dei 17 coordinati dal manager ex Vodafone è di suddividere il Paese in macroaree sulla base della diffusione del virus e di modulare l'allentamento delle restrizioni in base alla curva ... Leggi su ilgiornale Nuovo vertice sulla Fase 2. La task force guidata da Colao al lavoro su date e modalità di ripartenza. Zaia : “Se ci sono i presupposti dal 4 maggio si può riaprire tutto”

Fase 2 - cosa si sa della task force capeggiata da Colao per la ripartenza

Con eccesso di retorica, il refrain più abusato è il richiamo al “Piano Marshall” che consentì, dopo la seconda guerra mondiale, la ripartenza dell’economia europea in tempi strepitosamente brevi ...

Per la fase 2 Conte punta a un 'piano generale'

Una delle idee degli esperti sarebbe quella di riaperture differenziate al nord, al centro e al sud in base alla diffusione del contagio mentre la task force presieduta da Colao ha predisposto un ...

